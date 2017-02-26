Diriliş zamanı
Son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya’da gözler zorlu deplasmana çevrildi. Sarı-lacivertliler, lig sonuncusunu devirerek yeni sayfa açmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen Fenerbahçe sezonun kalanında artık hata yapmak istemiyor. Elinde en yakın hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Kanarya, matematiksel olarak devam ettiği sürece şampiyonluk şansını kovalayacak. Teknik direktör Dick Advocaat da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bunun altını çizerken en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almaları gerektiğini öğrencilerine iletti.
FUTBOLCULAR KENETLENDİ
Bugüne kadar futbolları ve aldıkları skorlarla camiayı üzen sarı-lacivertli oyuncular da kenetlendi. Futbolcular bugün 19.00'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı kritik randevuya konsantre olup 3 puanı almak istiyorlar. Son 6 resmi karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrılan Kanarya'da oyuncular bu tablonun kendilerine yakışmadığını belirtip yeni bir sayfa açacaklarını ifade ediyor. Eksikler nedeniyle Advocaat ciddi anlamda rotasyona gidecek.
62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantepspor bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldiler. Sarı- lacivertliler 41 defa sahayı galibiyetle terk ederken, Antep 11 kez kazandı. 9 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
4 İSİM SINIRDA
Kanarya'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan kart görmeleri halinde Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
FUTBOLCULAR KENETLENDİ
Bugüne kadar futbolları ve aldıkları skorlarla camiayı üzen sarı-lacivertli oyuncular da kenetlendi. Futbolcular bugün 19.00'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı kritik randevuya konsantre olup 3 puanı almak istiyorlar. Son 6 resmi karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrılan Kanarya'da oyuncular bu tablonun kendilerine yakışmadığını belirtip yeni bir sayfa açacaklarını ifade ediyor. Eksikler nedeniyle Advocaat ciddi anlamda rotasyona gidecek.
62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantepspor bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldiler. Sarı- lacivertliler 41 defa sahayı galibiyetle terk ederken, Antep 11 kez kazandı. 9 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
4 İSİM SINIRDA
Kanarya'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan kart görmeleri halinde Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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