 Diriliş zamanı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Diriliş zamanı

    Diriliş zamanı

    Son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya’da gözler zorlu deplasmana çevrildi. Sarı-lacivertliler, lig sonuncusunu devirerek yeni sayfa açmaya hazırlanıyor.

    'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen sezonun kalanında artık hata yapmak istemiyor. Elinde en yakın hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Kanarya, matematiksel olarak devam ettiği sürece şampiyonluk şansını kovalayacak. Teknik direktör Dick Advocaat da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bunun altını çizerken en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almaları gerektiğini öğrencilerine iletti.

    FUTBOLCULAR KENETLENDİ
    Bugüne kadar futbolları ve aldıkları skorlarla camiayı üzen sarı-lacivertli oyuncular da kenetlendi. Futbolcular bugün 19.00'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı kritik randevuya konsantre olup 3 puanı almak istiyorlar. Son 6 resmi karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrılan Kanarya'da oyuncular bu tablonun kendilerine yakışmadığını belirtip yeni bir sayfa açacaklarını ifade ediyor. Eksikler nedeniyle Advocaat ciddi anlamda rotasyona gidecek.



    62. RANDEVU
    Fenerbahçe ile bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldiler. Sarı- lacivertliler 41 defa sahayı galibiyetle terk ederken, Antep 11 kez kazandı. 9 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

    4 İSİM SINIRDA
    Kanarya'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan kart görmeleri halinde Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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