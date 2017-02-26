 Boksta 5 minik finalde – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Boksta 5 minik finalde

    Boksta 5 minik finalde
    İstanbul Alt Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda 10 F.Bahçeli boksörder 5'i adını finale yazdırdı. Sarıyer'deki maçlarda 32.5 kiloda Yunus Emre, 41.5'ta Muhammed Akcura, 43'te Uğurcan Arpağ, 52'de Metehan Bozkurt ile 59'da Eray Orman bugün finalde ringe çıkacak.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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