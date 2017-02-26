Boksta 5 minik finalde
İstanbul Alt Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda 10 F.Bahçeli boksörder 5'i adını finale yazdırdı. Sarıyer'deki maçlarda 32.5 kiloda Yunus Emre, 41.5'ta Muhammed Akcura, 43'te Uğurcan Arpağ, 52'de Metehan Bozkurt ile 59'da Eray Orman bugün finalde ringe çıkacak.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Boksta 5 minik finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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