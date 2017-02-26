 Advocaat: "Hemen bırakırım" – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Advocaat: "Hemen bırakırım"

    Advocaat: "Hemen bırakırım"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Advocaat takımın yetenek olarak sınırlı olduğunu belirtti. "Zor bir dönemden geçiyoruz bu oldukça basit ve yeterince açık. Oyuncularımın gayretinden ve isteklerinden şikayet edemem" diyen tecrübeli teknik adam, "Ancak bu seviyede kazanmak için sadece mücadele, sadece gayret yetmiyor" sözleriyle futbolcularını bir kez daha eleştirdi.

    AYKUT KOCAMAN SORUSUNA SERT TEPKİ!
    Hollandalı teknik adam, bir basın mensubunun Aykut Kocaman dedikodularını sorması üzerine sinirlendi. "Oyuncuların Aykut Kocaman'ı istediği söyleniyor, ne diyorsunuz?" sorusuna Advocaat, "Eğer büyük adamsan, git bunu oyunculara sor. Eğer bir oyuncu bile böyle bir şey var derse hemen giderim. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" diye cevap verdi.

    "ÇALIŞMAK YETMİYOR"
    Son 4 maçta galibiyet alınmamasının takımı olumsuz etkilediğini belirten Hollandalı teknik adam," Özgüvenimizi galibiyetler alarak geri kazanabiliriz. Sadece çalışmak da yetmiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.

    "GÖREMİYORLARSA YORUMCULUĞU BIRAKSINLAR"
    Maçın son bölümündeki Alper Potuk - Josef de Souza değişikliğine yönelik tepkilerin sorulması üzerine Advocaat, "Kanat oyuncusunu da çıkardık forveti de çıkardık Souza'yı koyduk. Alper yorgundu bu yüzden çıktı. Souza'nın kafa golü bulabileceğini düşündük. Souza daha iyi kafa vuran bir oyuncu. Neden bu değişikliği yaptığımı göremiyorlasa yorumculuk yapmayı bıraksınlar" diye konuştu.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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