Advocaat: "Hemen bırakırım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Advocaat takımın yetenek olarak sınırlı olduğunu belirtti. "Zor bir dönemden geçiyoruz bu oldukça basit ve yeterince açık. Oyuncularımın gayretinden ve isteklerinden şikayet edemem" diyen tecrübeli teknik adam, "Ancak bu seviyede kazanmak için sadece mücadele, sadece gayret yetmiyor" sözleriyle futbolcularını bir kez daha eleştirdi.
AYKUT KOCAMAN SORUSUNA SERT TEPKİ!
Hollandalı teknik adam, bir basın mensubunun Aykut Kocaman dedikodularını sorması üzerine sinirlendi. "Oyuncuların Aykut Kocaman'ı istediği söyleniyor, ne diyorsunuz?" sorusuna Advocaat, "Eğer büyük adamsan, git bunu oyunculara sor. Eğer bir oyuncu bile böyle bir şey var derse hemen giderim. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" diye cevap verdi.
"ÇALIŞMAK YETMİYOR"
Son 4 maçta galibiyet alınmamasının takımı olumsuz etkilediğini belirten Hollandalı teknik adam," Özgüvenimizi galibiyetler alarak geri kazanabiliriz. Sadece çalışmak da yetmiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.
"GÖREMİYORLARSA YORUMCULUĞU BIRAKSINLAR"
Maçın son bölümündeki Alper Potuk - Josef de Souza değişikliğine yönelik tepkilerin sorulması üzerine Advocaat, "Kanat oyuncusunu da çıkardık forveti de çıkardık Souza'yı koyduk. Alper yorgundu bu yüzden çıktı. Souza'nın kafa golü bulabileceğini düşündük. Souza daha iyi kafa vuran bir oyuncu. Neden bu değişikliği yaptığımı göremiyorlasa yorumculuk yapmayı bıraksınlar" diye konuştu.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:56
- Öp Onur’un elini
Toplam 10
Yorum
Uzman Görüş Topu gormek ıcın dırege yakın duruyor.. Barajın arkasında durursa topu hıc goremez.. Kaleciler için çok zordur freekıck kurtarmak..
- Kocaman özlem
Toplam 75
Yorum
ŞİKE DÖNEMİ HERKES HIZ YAPAR RADARA BİZ YAKALANDIK DİYEN ADAM BU DEĞİL Mİ..NE ÇABUK UNUTTUNUZ..BU REZALETİ KABUL ANLAMINI TAŞIR..
- Kocaman özlem
Toplam 75
Yorum
/*/ BİZİ REZİL HÜSVA EDEN ADAM..SAVUNMACI..EKŞİ SÖZLÜK.
Advocaat: "Hemen bırakırım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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