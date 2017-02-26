 10 numara takım! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    10 numara takım!

    10 numara takım!

    Erkek Basketbol Takımı deplasmanından zaferle ayrıldı, ligde 10’da 10 yaptı.

    Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, ligde de rakip tanımıyor. deplasmanına konuk olan sarı- lacivertliler, uzatmaya kalan karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı. Ev sahibinin cezası nedeniyle taraftarsız oynanan müsabakaya Vesely, Udoh ve Sloukas gibi yıldızlarından yoksun çıkan Kanarya, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

    NUNNALLY YILDIZLAŞTI
    Maçın ikinci yarısında sert savunmalarıyla öne çıkan takımlar, başa baş geçen bir mücadele ortaya koydu. Normal süresi 65-65 sona eren maçın uzatma bölümünde üstünlüğünü koyan , salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Nunnally de 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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