10 numara takım!

Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, ligde de rakip tanımıyor. Pınar Karşıyaka deplasmanına konuk olan sarı- lacivertliler, uzatmaya kalan karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı. Ev sahibinin cezası nedeniyle taraftarsız oynanan müsabakaya Vesely, Udoh ve Sloukas gibi yıldızlarından yoksun çıkan Kanarya, soyunma odasına 36-34 önde girdi.



NUNNALLY YILDIZLAŞTI

Maçın ikinci yarısında sert savunmalarıyla öne çıkan takımlar, başa baş geçen bir mücadele ortaya koydu. Normal süresi 65-65 sona eren maçın uzatma bölümünde üstünlüğünü koyan Fenerbahçe, salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Nunnally de 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.