10 numara takım!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Pınar Karşıyaka deplasmanından zaferle ayrıldı, ligde 10’da 10 yaptı.
Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, ligde de rakip tanımıyor. Pınar Karşıyaka deplasmanına konuk olan sarı- lacivertliler, uzatmaya kalan karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı. Ev sahibinin cezası nedeniyle taraftarsız oynanan müsabakaya Vesely, Udoh ve Sloukas gibi yıldızlarından yoksun çıkan Kanarya, soyunma odasına 36-34 önde girdi.
NUNNALLY YILDIZLAŞTI
Maçın ikinci yarısında sert savunmalarıyla öne çıkan takımlar, başa baş geçen bir mücadele ortaya koydu. Normal süresi 65-65 sona eren maçın uzatma bölümünde üstünlüğünü koyan Fenerbahçe, salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Nunnally de 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
- Voleybolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
pastırmacı Galata voleybolda ,basketbolda yenildi demek ki futbolda yenecek.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
kovun gitsin bu advo bir sinsilik peşinde gibime geliyor bence fbyi hiç sevmiyor daha fazla zarar vermeden kovulması kulübün yararına.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
bye bye advo advodan fbye fayda yok.yeni hocayı getirin gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlasınki ligi takımı tanımıyordum hikayesi dinlemeyelim
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