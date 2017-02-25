Skrtel yolcu

Krasnodar maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine neden olan Martin Skrtel, Slovak basınına içini döktü.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarların kendisine hakaret ettiğini belirten tecrübeli stoper, "Sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiler. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Küfürlü protestolarla da karşılaştığını bildiren Slovak futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.