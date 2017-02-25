Skrtel yolcu
Krasnodar maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine neden olan Martin Skrtel, Slovak basınına içini döktü.
Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarların kendisine hakaret ettiğini belirten tecrübeli stoper, "Sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiler. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Küfürlü protestolarla da karşılaştığını bildiren Slovak futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
Skrtel yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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