 Skrtel yolcu – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    yolcu

    Skrtel yolcu

    Krasnodar maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine neden olan Martin , Slovak basınına içini döktü.

    Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarların kendisine hakaret ettiğini belirten tecrübeli stoper, "Sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiler. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Küfürlü protestolarla da karşılaştığını bildiren Slovak futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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