Roberto Mancini mesaj gönderdi

F.Bahçe yönetiminin Advocaat'ın görevine son verme ihtimali, boştaki teknik direktörlerin iştahını kabarttı.

Bunlardan biri de Roberto Mancini. Daha önce G.Saray'ı çalıştıran, ardından İnter'de başarısız olup boşa çıkan İtalyan çalıştırıcının, Türkiye'deki yakın dostları aracılığıyla başkan Aziz Yıldırım'a bir mesaj gönderdiği, gelmeye hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.



SALI SALLANABİLİR!

Sarı-lacivertlilerde Krasnodar'a elenilmesinin ardından fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor, Başkan Aziz Yıldırım'ın, sorumlular ceza kesmek için Gaziantep maçını beklediği öğrenildi. Muhtemel bir puan kaybı halinde, Salı günkü yönetim toplantısında kadro dışılar, büyük para cezaları, hatta sözleşme fesihlerinin bile gündeme geleceği konuşuluyor.