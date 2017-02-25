 Roberto Mancini mesaj gönderdi – Fotomaç – 25 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    mesaj gönderdi

    Roberto Mancini mesaj gönderdi

    F.Bahçe yönetiminin Advocaat'ın görevine son verme ihtimali, boştaki teknik direktörlerin iştahını kabarttı.

    Bunlardan biri de Roberto Mancini. Daha önce G.Saray'ı çalıştıran, ardından İnter'de başarısız olup boşa çıkan İtalyan çalıştırıcının, Türkiye'deki yakın dostları aracılığıyla başkan Aziz Yıldırım'a bir mesaj gönderdiği, gelmeye hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.

    SALI SALLANABİLİR!
    Sarı-lacivertlilerde Krasnodar'a elenilmesinin ardından fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor, Başkan Aziz Yıldırım'ın, sorumlular ceza kesmek için Gaziantep maçını beklediği öğrenildi. Muhtemel bir puan kaybı halinde, Salı günkü yönetim toplantısında kadro dışılar, büyük para cezaları, hatta sözleşme fesihlerinin bile gündeme geleceği konuşuluyor.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roberto Mancini mesaj gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.