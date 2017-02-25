Rekor artık Lens’te!
Lens, Avrupa Ligi'nde ilginç bir istatistiğe imza attı.
Hollandalı futbolcu, Krasnodar maçı boyunca 10 kez çalım deneyip 7'sinde başarısız olarak 'bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla başarısız çalım girişiminde bulunan isim' durumuna geldi. Daha önceki rekor Ludogorets'in Kopenhag'a 2-1 yenildiği karşılaşmada 6 başarısız çalımla Jonathan Cafu'ya aitti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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