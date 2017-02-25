 Rekor artık Lens’te! – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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HEPSİ
    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Rekor artık ’te!

    Rekor artık Lens’te!

    , Avrupa Ligi'nde ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Hollandalı futbolcu, Krasnodar maçı boyunca 10 kez çalım deneyip 7'sinde başarısız olarak 'bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla başarısız çalım girişiminde bulunan isim' durumuna geldi. Daha önceki rekor Ludogorets'in Kopenhag'a 2-1 yenildiği karşılaşmada 6 başarısız çalımla Jonathan Cafu'ya aitti.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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