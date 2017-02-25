Moussa’dan sabır mesajı
Sow, twitter’da Bakara Suresi’nden ayetler paylaşıp taraftarı tesselli etti
Moussa Sow, lige büyük ölçüde havlu atılması ve Avrupa Ligi'nden elenilmesi sonrası Fenerbahçelileri teselli etmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak taraftarlardan özür diledi.
Senegalli futbolcu, twitter'da Bakara Suresi'nden ayetler yazıp sarı-lacivertlilere 'sabredin' mesajı verdi. Ardından da saç baş yoldurduğu Krasnodar karşılaşmasında kaçırdığı goller için öz eleştiride bulundu. Tecrübeli golcü, "Her zamankinden daha çok çalışıp inşallah daha iyi olacağız" şeklinde tweet atarak, F.Bahçelilerden özür diledi.
Senegalli futbolcu, twitter'da Bakara Suresi'nden ayetler yazıp sarı-lacivertlilere 'sabredin' mesajı verdi. Ardından da saç baş yoldurduğu Krasnodar karşılaşmasında kaçırdığı goller için öz eleştiride bulundu. Tecrübeli golcü, "Her zamankinden daha çok çalışıp inşallah daha iyi olacağız" şeklinde tweet atarak, F.Bahçelilerden özür diledi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
Moussa’dan sabır mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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