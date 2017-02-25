 Moussa’dan sabır mesajı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Moussa’dan sabır mesajı

    Moussa’dan sabır mesajı

    Sow, twitter’da Bakara Suresi’nden ayetler paylaşıp taraftarı tesselli etti

    Moussa Sow, lige büyük ölçüde havlu atılması ve Avrupa Ligi'nden elenilmesi sonrası Fenerbahçelileri teselli etmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak taraftarlardan özür diledi.

    Senegalli futbolcu, twitter'da Bakara Suresi'nden ayetler yazıp sarı-lacivertlilere 'sabredin' mesajı verdi. Ardından da saç baş yoldurduğu Krasnodar karşılaşmasında kaçırdığı goller için öz eleştiride bulundu. Tecrübeli golcü, "Her zamankinden daha çok çalışıp inşallah daha iyi olacağız" şeklinde tweet atarak, F.Bahçelilerden özür diledi.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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