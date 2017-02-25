Koç susuyor
F.Bahçe taraftarı, Krasnodar maçında yönetimi istifaya davet ederken, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diye bağırmıştı.
Taraftarlar, önceki gece Olympiakos'la oynanan basket maçında da bu tavırlarını sürdürdüler, Koç lehine slogan attılar. Ali Koç, yönetim zor durumdayken başkanlığı için konuşmanın doğru olmayacağını belirtip tüm soruları yanıtsız bırakıyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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