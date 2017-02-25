 Koç susuyor – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Koç susuyor

    Koç susuyor

    F.Bahçe taraftarı, Krasnodar maçında yönetimi istifaya davet ederken, " başkan Fenerbahçe şampiyon" diye bağırmıştı.

    Taraftarlar, önceki gece Olympiakos'la oynanan basket maçında da bu tavırlarını sürdürdüler, Koç lehine slogan attılar. Ali Koç, yönetim zor durumdayken başkanlığı için konuşmanın doğru olmayacağını belirtip tüm soruları yanıtsız bırakıyor.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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