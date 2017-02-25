Haydi evlatlar
Takımla bir toplantı yapan sarı-lacivertli hoca, bu kez sert üslup yerine şefkat gösterdi. “Umudunuzu yitirmeyin. Hala kazanabileceğimiz iki kupa var” diyerek, futbolcularından yarışı bırakmamalarını istedi
LİGDE şampiyonluk yarışından neredeyse kopan, "Rusya'nın köy takımı" denen Krasnodar'a elenerek Avrupa'ya da veda eden Fenerbahçe'de yüzler doğal olarak gülmüyor. Olumsuz hava dünkü idmana da açık bir şekilde yansıdı. Oyuncularının bu umutsuz tavrı ise teknik direktör Dick Advocaat'ı rahatsız etti. Hollanda lı hoca, idmandan önce bir toplantı yaparak futbolcularına bazı uyarılarda bulundu. Ancak bu kez o sert tavrını terk etti. Her işler kötü gittiğinde yaptığı gibi bağırıp çağırmak yerine yumuşak bir üslup takındı; babacan yönünü gestirdi.
RAKİPLER DE KAYBEDECEK
"Duygusallığı terk edin" diyen, bu sözleri özellikle Türk oyunculara söyleyen Advocaat, "Hala iki kulvarda şansımız var. Türkiye Kupası'na yakınız, ligde de daha hiçbir şey bitmiş değil. Rakiplerimizin de zor maçları var. Derbi maçlar var. Her şey olabilir" dedi, oyuncularından işlerine daha sıkı sarılmalarını istedi.
Emre BOL
RAKİPLER DE KAYBEDECEK
"Duygusallığı terk edin" diyen, bu sözleri özellikle Türk oyunculara söyleyen Advocaat, "Hala iki kulvarda şansımız var. Türkiye Kupası'na yakınız, ligde de daha hiçbir şey bitmiş değil. Rakiplerimizin de zor maçları var. Derbi maçlar var. Her şey olabilir" dedi, oyuncularından işlerine daha sıkı sarılmalarını istedi.
Emre BOL
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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