 Haydi evlatlar – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Haydi evlatlar

    Haydi evlatlar

    Takımla bir toplantı yapan sarı-lacivertli hoca, bu kez sert üslup yerine şefkat gösterdi. “Umudunuzu yitirmeyin. Hala kazanabileceğimiz iki kupa var” diyerek, futbolcularından yarışı bırakmamalarını istedi

    LİGDE şampiyonluk yarışından neredeyse kopan, "Rusya'nın köy takımı" denen Krasnodar'a elenerek Avrupa'ya da veda eden Fenerbahçe'de yüzler doğal olarak gülmüyor. Olumsuz hava dünkü idmana da açık bir şekilde yansıdı. Oyuncularının bu umutsuz tavrı ise teknik direktör Dick Advocaat'ı rahatsız etti. Hollanda lı hoca, idmandan önce bir toplantı yaparak futbolcularına bazı uyarılarda bulundu. Ancak bu kez o sert tavrını terk etti. Her işler kötü gittiğinde yaptığı gibi bağırıp çağırmak yerine yumuşak bir üslup takındı; babacan yönünü gestirdi.

    RAKİPLER DE KAYBEDECEK
    "Duygusallığı terk edin" diyen, bu sözleri özellikle Türk oyunculara söyleyen , "Hala iki kulvarda şansımız var. Türkiye Kupası'na yakınız, ligde de daha hiçbir şey bitmiş değil. Rakiplerimizin de zor maçları var. Derbi maçlar var. Her şey olabilir" dedi, oyuncularından işlerine daha sıkı sarılmalarını istedi.

    Emre BOL
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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