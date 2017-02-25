Fener'e gel Ranieri
Leicester City’de görevine son verilen Raineri’ye M.United’ın hocası Mourinho dahil herkes destek verdi. Fener taraftarı da sanal alemde “Bize gel Raineri” mesajları yolladı
Geçtiğimiz sezon Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yaparak çok büyük bir başarıya imza atan ancak bu sezon işler yolunda gitmeyince görevine son verilen Claudio Raineri'ye kamuoyunda çok büyük bir destek geldi. Karara en sert tepkiyi, koyu bir Leicester City taraftarı olan efsanevi İngiliz futbolcu Garry Lineker gösterdi.
LINEKER: KABUL EDİLEMEZ
Lineker, Twitter hesabından; "Görevine son verilmesi açıklanamaz; affedilemez ve son derece üzücüdür" ifadesini kullandı. Mourinho da destek mesajı yolladı. Raineri'nin yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin geleceği iddia ediliyor. Raineri'ye bir destek de Fener taraftarından geldi. Fenerbahçe taraftarı da sanal alemden "Bize gel Raineri" diye kampanya başlattı. Birçok Sarı-Lacivertli taraftar İtalyan hocanın takımın başına geçmesini istedi.
LINEKER: KABUL EDİLEMEZ
Lineker, Twitter hesabından; "Görevine son verilmesi açıklanamaz; affedilemez ve son derece üzücüdür" ifadesini kullandı. Mourinho da destek mesajı yolladı. Raineri'nin yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin geleceği iddia ediliyor. Raineri'ye bir destek de Fener taraftarından geldi. Fenerbahçe taraftarı da sanal alemden "Bize gel Raineri" diye kampanya başlattı. Birçok Sarı-Lacivertli taraftar İtalyan hocanın takımın başına geçmesini istedi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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