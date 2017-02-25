 Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Emenike kadroda yok – Fotomaç – 25 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'de Robin van Persie ve Emenike kadroda yok

    Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Emenike kadroda yok

    Zorlu deplasmanına konuk olacak 'de teknik direktör Dick Advocaat 5 futbolcuyu kadroya almadı.

    22. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de kadroda olmayan isimler belli oldu.

    Cezası biten Robin van Persie, hafif sakatlığı bulunan Simon Kjaer, Oleksandr Karavaev, geçen hafta ilk 11'de forma giymek istediğini söyleyen Miroslav Stoch ve büyük eleştiri alan Emmanuel Emenike bu maçın kadrosuna alınmadı.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Emenike kadroda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.