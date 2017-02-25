Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Emenike kadroda yok
Zorlu Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat 5 futbolcuyu kadroya almadı.
Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadroda olmayan isimler belli oldu.
Cezası biten Robin van Persie, hafif sakatlığı bulunan Simon Kjaer, Oleksandr Karavaev, geçen hafta ilk 11'de forma giymek istediğini söyleyen Miroslav Stoch ve büyük eleştiri alan Emmanuel Emenike bu maçın kadrosuna alınmadı.
Cezası biten Robin van Persie, hafif sakatlığı bulunan Simon Kjaer, Oleksandr Karavaev, geçen hafta ilk 11'de forma giymek istediğini söyleyen Miroslav Stoch ve büyük eleştiri alan Emmanuel Emenike bu maçın kadrosuna alınmadı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
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