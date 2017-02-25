 Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    'de maç kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu

    'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , Gaziantep'e geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'na ulaştı.

    'nin maçı kadrosunda Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev, Miroslav Stoch ve Simon Kjaer'in yer almadığı görüldü. Sakatlığı nedeniyle 1,5 ay forma giyemeyecek kaleci Volkan Demirel de Gaziantep'e getirilmedi.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:44
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