Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'na ulaştı.



Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçı kadrosunda Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev, Miroslav Stoch ve Simon Kjaer'in yer almadığı görüldü. Sakatlığı nedeniyle 1,5 ay forma giyemeyecek kaleci Volkan Demirel de Gaziantep'e getirilmedi.