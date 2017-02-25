Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan pas organizasyonları devam eden antrenmanın taktik çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam üzeri özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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