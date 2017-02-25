 Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan pas organizasyonları devam eden antrenmanın taktik çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

    Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam üzeri özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:48
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