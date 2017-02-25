F.Bahçe’ye ret Yıldırım’a kabul

‘FETÖ’nün şikede kumpas’ davasında tüzel kişilik olan F.Bahçe Kulübü’nün müşteki olma talebi reddedildi; Başkan Yıldırım’ın ise kabul edildi

Fetullah Gülen'in '1' numaralı sanık olarak yargılandığı 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı 'FETÖ'nün futbolda şike kumpası' davasında ara kararlar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülen duruşmada, müdahillik ve tahliye taleplerinin ardından kısa bir ara verildi. Mahkeme heyeti, daha sonra alınan ara kararları açıkladı. Tutuklu sanıklardan Lokman Yanık'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.



Mahkeme, F.Bahçe Spor Kulübü, F.Bahçe Spor Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin reddine, gerçek kişilerin katılma taleplerinin ise kişilere karşı suçlardan olan "iftira", "hukuka aykırı verileri kaydetme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı kabul edilmesine hükmederek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun müşteki olma talebini kabul etti. Duruşmanın 22 Mayıs'ta Silivri'de görülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ DE MÜŞTEKİ OLAMADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, F.Bahçe gibi Beşiktaş'ın da, tüzel kişiliklerin katılma talebinin suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle müşteki olma talebini aynı gerekçelerle reddetti. Aralarında 3 Temmuz sürecinde davalık olan eski futbolcular Ümit Karan, İbrahim Akın, Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş eski teknik direktörü Tayfur Havutçu gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişinin ise, müşteki olma talepleri kabul edildi.



Tutuklu sanıkların ise savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu, tutukluluk halini gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin varlığı gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ekrem Açıkel, Memet Oyan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi.