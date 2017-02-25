 F.Bahçe'ye protestolu karşılama – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'ye protestolu karşılama

    F.Bahçe'ye protestolu karşılama

    Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşmak için kente gelen 'ye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

    'in 22. haftasında Gaziantep Arena Stadı'nda yarın 'a ile mücadele edecek , uçakla şehre geldi. Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Havalimanından çıkan futbolculara, taraftarlar, "Burası babanızın çiftliği değil. Bu formanın hakkını verin. İstila değil istifa edin" sloganları ile tepki gösterdi. Taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları ile de kulüp yöneticilerine tepki gösterdi.



    Futbolcuların tepki nedeniyle moralinin bozuk olduğu görüldü. Bazı taraftarlar futbolcular Volkan Şen, Sow, Lens'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.

    Takım otobüsüne binen kafile, kalacakları otele doğru yola çıktı.



    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:16
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