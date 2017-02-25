Bana demedi ki
Advocaat’ın oyunculara yönelik sık sık yaptığı eleştiriler kulak arkası edildi. Bazı futbolcuların “Ben niye üzerime alınayım” mantığı yüzünden çöküş kaçınılmaz oldu
Arka arkaya alınan kötü sonuçlarla taraftarını kahreden F.Bahçe'de başarısızlığın temelinde ne olduğu ortaya çıktı: Vurdumduymazlık! Son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Advocaat, zaman zaman taktiğe uymamak ve mücadele etmemekle suçladığı oyuncuları konusunda haksız sayılmaz... Takıma yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Hollandalı hocanın bu eleştirileri bazı oyuncular üstünde hiç etki etmiyor.
Bunun sebebi ise hiçbir kötü sözü üstlerine almamaları. Advocaat'ın konuşmaları sonrası kimi futbolcuların, "Bunları benim için söylemiyor. Benim performansım yeterli" diyerek bildiklerini okumaya devam ettikleri belirtildi. Sorumluluk almaktan kaçan, elini taşın altına sokmayanlar nedeniyle zor durumda kaldıklarını açıklayan takımın abileri, içerideki havayı şöyle anlattılar: "O kadar rahat futbolcular var ki 'Ben niye üzerime alınayım' diyorlar. Kimse kendi öz eleştirisini yapmıyor. Vurdumduymazlık var."
Emre BOL
Bunun sebebi ise hiçbir kötü sözü üstlerine almamaları. Advocaat'ın konuşmaları sonrası kimi futbolcuların, "Bunları benim için söylemiyor. Benim performansım yeterli" diyerek bildiklerini okumaya devam ettikleri belirtildi. Sorumluluk almaktan kaçan, elini taşın altına sokmayanlar nedeniyle zor durumda kaldıklarını açıklayan takımın abileri, içerideki havayı şöyle anlattılar: "O kadar rahat futbolcular var ki 'Ben niye üzerime alınayım' diyorlar. Kimse kendi öz eleştirisini yapmıyor. Vurdumduymazlık var."
Emre BOL
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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