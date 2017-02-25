 Bana demedi ki – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bana demedi ki

    Bana demedi ki

    ’ın oyunculara yönelik sık sık yaptığı eleştiriler kulak arkası edildi. Bazı futbolcuların “Ben niye üzerime alınayım” mantığı yüzünden çöküş kaçınılmaz oldu

    Arka arkaya alınan kötü sonuçlarla taraftarını kahreden F.Bahçe'de başarısızlığın temelinde ne olduğu ortaya çıktı: Vurdumduymazlık! Son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Advocaat, zaman zaman taktiğe uymamak ve mücadele etmemekle suçladığı oyuncuları konusunda haksız sayılmaz... Takıma yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Hollandalı hocanın bu eleştirileri bazı oyuncular üstünde hiç etki etmiyor.

    Bunun sebebi ise hiçbir kötü sözü üstlerine almamaları. 'ın konuşmaları sonrası kimi futbolcuların, "Bunları benim için söylemiyor. Benim performansım yeterli" diyerek bildiklerini okumaya devam ettikleri belirtildi. Sorumluluk almaktan kaçan, elini taşın altına sokmayanlar nedeniyle zor durumda kaldıklarını açıklayan takımın abileri, içerideki havayı şöyle anlattılar: "O kadar rahat futbolcular var ki 'Ben niye üzerime alınayım' diyorlar. Kimse kendi öz eleştirisini yapmıyor. Vurdumduymazlık var."

    Emre BOL
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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