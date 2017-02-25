Aatıf'tan iyi haber

Gözündeki ödem mikrop kapınca ligdeki Kasımpaşa, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçlarında oynayamayan Aatıf tamamen iyileşti.

Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Faslı futbolcunun tedavisinin sonuçlandığı, Advocaat'ın tercih etmesi halinde yarınki Gaziantepspor maçında oynayabileceği bildirildi.



YOLCULUK BUGÜN 16.00'DA

Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı- lacivertli takım, dün öğlen saatlerinde 1 saat 10 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı idman, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe kafilesi, bugün çalışmalarını sonlandırıp saat 16.00'da özel bir uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

