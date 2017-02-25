Aatıf'tan iyi haber
Gözündeki ödem mikrop kapınca ligdeki Kasımpaşa, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçlarında oynayamayan Aatıf tamamen iyileşti.
Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Faslı futbolcunun tedavisinin sonuçlandığı, Advocaat'ın tercih etmesi halinde yarınki Gaziantepspor maçında oynayabileceği bildirildi.
YOLCULUK BUGÜN 16.00'DA
Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı- lacivertli takım, dün öğlen saatlerinde 1 saat 10 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı idman, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe kafilesi, bugün çalışmalarını sonlandırıp saat 16.00'da özel bir uçakla Gaziantep'e hareket edecek.
YOLCULUK BUGÜN 16.00'DA
Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı- lacivertli takım, dün öğlen saatlerinde 1 saat 10 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı idman, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe kafilesi, bugün çalışmalarını sonlandırıp saat 16.00'da özel bir uçakla Gaziantep'e hareket edecek.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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