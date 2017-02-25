150 kişilik kiralık listesi

F.Bahçe yönetiminin, önümüzdeki sezonun transfer planlaması hakkında iki gün önce bir ön çalışma yaptığı ortaya çıktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı zirvede, kiralanabilecek 100-150 kişilik bir oyuncu listesinin başkana sunulduğu belirlendi.



4 KRALLA 5 MAÇTA 5 GOL!

Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 kez fileleri sarsarak 2.12'lik bir maç başı ortalaması tutturan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda 5 maçta sadece 5 gol attı, ortalamasını 1'e düşürdü. Kanarya'nın kadrosunda Van Persie, Sow, Fernandao ve Aatıf gibi 4 gol kralı var.