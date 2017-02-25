150 kişilik kiralık listesi
F.Bahçe yönetiminin, önümüzdeki sezonun transfer planlaması hakkında iki gün önce bir ön çalışma yaptığı ortaya çıktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı zirvede, kiralanabilecek 100-150 kişilik bir oyuncu listesinin başkana sunulduğu belirlendi.
4 KRALLA 5 MAÇTA 5 GOL!
Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 kez fileleri sarsarak 2.12'lik bir maç başı ortalaması tutturan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda 5 maçta sadece 5 gol attı, ortalamasını 1'e düşürdü. Kanarya'nın kadrosunda Van Persie, Sow, Fernandao ve Aatıf gibi 4 gol kralı var.
4 KRALLA 5 MAÇTA 5 GOL!
Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 kez fileleri sarsarak 2.12'lik bir maç başı ortalaması tutturan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda 5 maçta sadece 5 gol attı, ortalamasını 1'e düşürdü. Kanarya'nın kadrosunda Van Persie, Sow, Fernandao ve Aatıf gibi 4 gol kralı var.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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