 150 kişilik kiralık listesi – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    150 kişilik kiralık listesi

    150 kişilik kiralık listesi
    F.Bahçe yönetiminin, önümüzdeki sezonun transfer planlaması hakkında iki gün önce bir ön çalışma yaptığı ortaya çıktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı zirvede, kiralanabilecek 100-150 kişilik bir oyuncu listesinin başkana sunulduğu belirlendi.

    4 KRALLA 5 MAÇTA 5 GOL!
    Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 kez fileleri sarsarak 2.12'lik bir maç başı ortalaması tutturan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda 5 maçta sadece 5 gol attı, ortalamasını 1'e düşürdü. Kanarya'nın kadrosunda Van Persie, Sow, Fernandao ve Aatıf gibi 4 gol kralı var.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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