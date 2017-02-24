 Yıldırım’dan Ekici’ye jest – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Yıldırım’dan Ekici’ye jest

    Yıldırım’dan Ekici’ye jest

    Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve F.Bahçe'nin transfer gündemindeki 'ye Başkan 'dan jest...

    Sezon sonunda kontratı bitecek ve serbest kalacak Ekici'nin büyük bir aksilik yaşanmazsa F.Bahçe'nin yolunu tutacağına kesin gözle bakılırken, Yıldırım'ın ise yaşanan süreçte sarılacivertliler'den yana tavrını koyan 26 yaşındaki orta sahaya istediği rakamı vereceği ve İstanbul'da bir ev hediye edeceği öne sürüldü.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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