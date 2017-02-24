Yıldırım’dan Ekici’ye jest
Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Mehmet Ekici'ye Başkan Aziz Yıldırım'dan jest...
Sezon sonunda kontratı bitecek ve serbest kalacak Ekici'nin büyük bir aksilik yaşanmazsa F.Bahçe'nin yolunu tutacağına kesin gözle bakılırken, Yıldırım'ın ise yaşanan süreçte sarılacivertliler'den yana tavrını koyan 26 yaşındaki orta sahaya istediği rakamı vereceği ve İstanbul'da bir ev hediye edeceği öne sürüldü.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Yıldırım’dan Ekici’ye jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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