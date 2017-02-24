Yıldırım’dan Ekici’ye jest

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Mehmet Ekici'ye Başkan Aziz Yıldırım'dan jest...

Sezon sonunda kontratı bitecek ve serbest kalacak Ekici'nin büyük bir aksilik yaşanmazsa F.Bahçe'nin yolunu tutacağına kesin gözle bakılırken, Yıldırım'ın ise yaşanan süreçte sarılacivertliler'den yana tavrını koyan 26 yaşındaki orta sahaya istediği rakamı vereceği ve İstanbul'da bir ev hediye edeceği öne sürüldü.