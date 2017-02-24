Vural’ı getirelim!
Krasnodar maçı sonrası bazı yöneticiler, başkan Aziz Yıldırım’a takımın başına tecrübeli ismi getirmeyi önerdi. Vural, “Gelirsem F.Bahçe’yi bu kadroyla şampiyon yaparım” dedi.
Üç büyük takımın yaşadığı her krizde teknik direktörlük için adı geçen Yılmaz Vural bu kez Fenerbahçe'nin gündeminde... Krasnodar maçının ardından statta yapılan toplantıda bazı yöneticilerin, "Sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'ı getirelim" önerisini getirdiği iddia edildi. Son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek. Yılmaz Vural, şans verilirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını belirterek, "Halkın isteği Fenerbahçe'ye gelmem yönümde. Bugüne kadar 26 takım çalıştırdım. Yılmazovic olsaydım Fenerbahçe'ye çoktan teknik direktör olurdum. Advocaat, kulübün büyüklüğünün farkında değil. Bu kadroyu alsam şampiyonluğa taşırım" diye konuştu.
KOCAMAN ÇABA
Yönetim el altından hoca arayışına başladı. İdari menajer Hasan Çetinkaya dün idmana gitmezken, Aziz Yıldırım'a rapor verdiği iddia edildi. Geçiş dönemi için Yılmaz Vural ve altyapıdan Şenol Çorlu'nun adı geçiyor. Yeni sezon içinse Konyaspor'la arası açılan Aykut Kocaman şimdilik en güçlü aday. Başkan Yıldırım bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor.
KOCAMAN ÇABA
Yönetim el altından hoca arayışına başladı. İdari menajer Hasan Çetinkaya dün idmana gitmezken, Aziz Yıldırım'a rapor verdiği iddia edildi. Geçiş dönemi için Yılmaz Vural ve altyapıdan Şenol Çorlu'nun adı geçiyor. Yeni sezon içinse Konyaspor'la arası açılan Aykut Kocaman şimdilik en güçlü aday. Başkan Yıldırım bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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