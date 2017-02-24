 Vural’ı getirelim! – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Vural’ı getirelim!

    Vural’ı getirelim!

    Krasnodar maçı sonrası bazı yöneticiler, başkan ’a takımın başına tecrübeli ismi getirmeyi önerdi. Vural, “Gelirsem F.Bahçe’yi bu kadroyla şampiyon yaparım” dedi.

    Üç büyük takımın yaşadığı her krizde teknik direktörlük için adı geçen bu kez 'nin gündeminde... Krasnodar maçının ardından statta yapılan toplantıda bazı yöneticilerin, "Sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'ı getirelim" önerisini getirdiği iddia edildi. Son kararı başkan verecek. Yılmaz Vural, şans verilirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını belirterek, "Halkın isteği Fenerbahçe'ye gelmem yönümde. Bugüne kadar 26 takım çalıştırdım. Yılmazovic olsaydım Fenerbahçe'ye çoktan teknik direktör olurdum. Advocaat, kulübün büyüklüğünün farkında değil. Bu kadroyu alsam şampiyonluğa taşırım" diye konuştu.

    KOCAMAN ÇABA
    Yönetim el altından hoca arayışına başladı. İdari menajer dün idmana gitmezken, Aziz Yıldırım'a rapor verdiği iddia edildi. Geçiş dönemi için Yılmaz Vural ve altyapıdan 'nun adı geçiyor. Yeni sezon içinse Konyaspor'la arası açılan şimdilik en güçlü aday. Başkan Yıldırım bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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