Volkan şoku!
Krasnodar maçında sakatlanıp oyundan çıkan Volkan Demirel’in sağ bacak arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. Milli kaleci yaklaşık 1.5 ay yok.
F.Bahçe'ye Volkan Demirel'den kötü haber. Avrupa Ligi'nde Krasnodar maçının ikinci yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan kaptan Volkan Demirel'in MR'ı çekildi. MR sonucunda milli kalecinin sağ bacak üst arka adalesindeki bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık tespit edildi.
Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan 35 yaşındaki yıldızın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Demirel'in, sakatlığı boyunca Süper Lig'de G.Antep (D), Osmanlı, A.Alanya (D), A.Konya, K.Karabük (D), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki Kayserispor maçında oynamaması bekleniyor.
FABİANO MU ERTUĞRUL MU?
F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel'in yokluğunda yedek kaleciler Brezilyalı Fabiano Riberio ve Ertuğrul Taşkıran, forma için rekabete girecek. Bu sezon Fabiano 7, Ertuğrul 2 maçta oynadı.
Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan 35 yaşındaki yıldızın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Demirel'in, sakatlığı boyunca Süper Lig'de G.Antep (D), Osmanlı, A.Alanya (D), A.Konya, K.Karabük (D), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki Kayserispor maçında oynamaması bekleniyor.
FABİANO MU ERTUĞRUL MU?
F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel'in yokluğunda yedek kaleciler Brezilyalı Fabiano Riberio ve Ertuğrul Taşkıran, forma için rekabete girecek. Bu sezon Fabiano 7, Ertuğrul 2 maçta oynadı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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