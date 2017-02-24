 Volkan şoku! – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Volkan şoku!

    Volkan şoku!

    Krasnodar maçında sakatlanıp oyundan çıkan ’in sağ bacak arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. Milli kaleci yaklaşık 1.5 ay yok.

    F.Bahçe'ye 'den kötü haber. Avrupa Ligi'nde Krasnodar maçının ikinci yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan kaptan Volkan Demirel'in MR'ı çekildi. MR sonucunda milli kalecinin sağ bacak üst arka adalesindeki bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık tespit edildi.

    Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan 35 yaşındaki yıldızın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Demirel'in, sakatlığı boyunca Süper Lig'de G.Antep (D), Osmanlı, A.Alanya (D), A.Konya, K.Karabük (D), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki Kayserispor maçında oynamaması bekleniyor.

    FABİANO MU ERTUĞRUL MU?
    F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel'in yokluğunda yedek kaleciler Brezilyalı Fabiano Riberio ve Ertuğrul Taşkıran, forma için rekabete girecek. Bu sezon Fabiano 7, Ertuğrul 2 maçta oynadı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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