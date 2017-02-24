 Uğurlu ile 2. kez – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Uğurlu ile 2. kez

    Uğurlu ile 2. kez
    Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. F.Bahçe'nin Pazar günü 19.00'da G.Antepspor'la deplasmandaki maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu, daha önce F.Bahçe'nin 10 Ocak 2016'da Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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