 Para cezası yolda – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Para cezası yolda

    Para cezası yolda

    Sarı-lacivertli yönetim, kötü sonuçların faturasını kesmek için harekete geçte. İlk etapta teknik heyet ve oyunculara para cezası verilecek. Advocaat’tan da detaylı rapor istendi.

    Yönetim, kötü gidişin 'faturasını kesmek' için düğmeye bastı. İlk etapta Kasımpaşa ve Krasnodar maçlarındaki skorlar nedeniyle Dick Advocaat, ekibi ve tüm futbolculara para cezası verileceği öğrenildi. Advocaat'tan oyuncuların durumuyla ilgili bir de rapor istenecek. Rapora göre futbolculara yönelik tasarruflar sergilenecek.

    BU TAKIMA NASIL ELENİRİZ?
    Başkan Aziz Yıldırım'ın Krasnodar gibi 'sıradan' bir takıma elenilmesi nedeniyle küplere binerek "Bunu kabullenemiyorum... Manchester United'a, Feyenoord'a yenilsek tamam. Ama yenilmememiz gereken takımlara yeniliyoruz. Krasnodar'a nasıl eleniriz? Bu takım bizi nasıl eler?" dediği belirlendi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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