Para cezası yolda
Sarı-lacivertli yönetim, kötü sonuçların faturasını kesmek için harekete geçte. İlk etapta teknik heyet ve oyunculara para cezası verilecek. Advocaat’tan da detaylı rapor istendi.
Yönetim, kötü gidişin 'faturasını kesmek' için düğmeye bastı. İlk etapta Kasımpaşa ve Krasnodar maçlarındaki skorlar nedeniyle Dick Advocaat, ekibi ve tüm futbolculara para cezası verileceği öğrenildi. Advocaat'tan oyuncuların durumuyla ilgili bir de rapor istenecek. Rapora göre futbolculara yönelik tasarruflar sergilenecek.
BU TAKIMA NASIL ELENİRİZ?
Başkan Aziz Yıldırım'ın Krasnodar gibi 'sıradan' bir takıma elenilmesi nedeniyle küplere binerek "Bunu kabullenemiyorum... Manchester United'a, Feyenoord'a yenilsek tamam. Ama yenilmememiz gereken takımlara yeniliyoruz. Krasnodar'a nasıl eleniriz? Bu takım bizi nasıl eler?" dediği belirlendi.
BU TAKIMA NASIL ELENİRİZ?
Başkan Aziz Yıldırım'ın Krasnodar gibi 'sıradan' bir takıma elenilmesi nedeniyle küplere binerek "Bunu kabullenemiyorum... Manchester United'a, Feyenoord'a yenilsek tamam. Ama yenilmememiz gereken takımlara yeniliyoruz. Krasnodar'a nasıl eleniriz? Bu takım bizi nasıl eler?" dediği belirlendi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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