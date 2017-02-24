 Ne goller attın, üzülme – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ne goller attın, üzülme

    Ne goller attın, üzülme
    Kaçırdığı gollerle Avrupa'ya veda edilmesinde rol oynayan 'u takım arkadaşları teselli etti. Ağlamaklı olan yıldız, "Şimdiye kadar ne goller attın. Takım olarak elendik, üzülme" sözleri ile teskin edildi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    Sow
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