Koç başkan, Mourinho hoca
Ali Şen’in, taraftarın başkan olmasını istediği Ali Koç’un seçilirse Jose Mourinho’yu getirebileceğini söylemesi heyecan yarattı.
Eski başkanlardan Ali Şen, Krasnodar maçı sonrası tribünlerden yükselen "Aziz Yıldırım istifa" ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarını A Spor'a değerlendirdi. Şen, "F.Bahçe Kulübü dünyanın en ünlüsünden kendi bünyesinden yetişen isimlere kadar kime 'gel' derse gelir, 'hayır' diyemez kimse. Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa getirebilir. Koç isterse alır. Antrenör almak parayla değil mi? Mourinho'yu da getirebilir" dedi. Şen, "Bu bir duyum mu?" sorusuna ise "Benim beklentim diyelim" şeklinde yanıt verdi.
YILDIRIM HEMEN KONGRE YAPSIN
Ali Şen, Krasnodar'ın köy takımı olduğunu da belirterek, "F.Bahçe'nin böyle bir takıma elenmesi ve ligde 10 puan geride kalması içler acısı. Advocaat'ın üstü kapalı konuşması hoş değil. Tribünler hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle istifa diye bağırmadı. Aziz Yıldırım'ın yargıtayı beklemesine gerek yok. Gönüllerden kopmadan Ali Koç ile konuşup kongreye gitsin" ifadelerini kullandı.
YILDIRIM HEMEN KONGRE YAPSIN
Ali Şen, Krasnodar'ın köy takımı olduğunu da belirterek, "F.Bahçe'nin böyle bir takıma elenmesi ve ligde 10 puan geride kalması içler acısı. Advocaat'ın üstü kapalı konuşması hoş değil. Tribünler hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle istifa diye bağırmadı. Aziz Yıldırım'ın yargıtayı beklemesine gerek yok. Gönüllerden kopmadan Ali Koç ile konuşup kongreye gitsin" ifadelerini kullandı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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