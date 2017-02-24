 Koç başkan, Mourinho hoca – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Koç başkan, Mourinho hoca

    Koç başkan, Mourinho hoca

    ’in, taraftarın başkan olmasını istediği ’un seçilirse Jose Mourinho’yu getirebileceğini söylemesi heyecan yarattı.

    Eski başkanlardan , maçı sonrası tribünlerden yükselen " istifa" ve " başkan, şampiyon" tezahüratlarını A Spor'a değerlendirdi. Şen, "F.Bahçe Kulübü dünyanın en ünlüsünden kendi bünyesinden yetişen isimlere kadar kime 'gel' derse gelir, 'hayır' diyemez kimse. Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa getirebilir. Koç isterse alır. Antrenör almak parayla değil mi? Mourinho'yu da getirebilir" dedi. Şen, "Bu bir duyum mu?" sorusuna ise "Benim beklentim diyelim" şeklinde yanıt verdi.

    YILDIRIM HEMEN KONGRE YAPSIN
    Ali Şen, Krasnodar'ın köy takımı olduğunu da belirterek, "F.Bahçe'nin böyle bir takıma elenmesi ve ligde 10 puan geride kalması içler acısı. Advocaat'ın üstü kapalı konuşması hoş değil. Tribünler hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle istifa diye bağırmadı. Aziz Yıldırım'ın yargıtayı beklemesine gerek yok. Gönüllerden kopmadan Ali Koç ile konuşup kongreye gitsin" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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