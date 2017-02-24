 İspanyol rakip – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    İspanyol rakip

    İspanyol rakip
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Hatay BB ve Mersin BŞB'nin elendiği kupada yoluna devam eden tek temsilcimiz olan F.Bahçe, İspanya'dan Perfumerias Avenida takımıyla eşleşti. Maçlar 7 ve 10 Mart'ta oynanacak. Eşitlik olması durumunda son karşılaşma 15 Mart'ta yapılacak.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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