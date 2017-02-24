İspanyol rakip
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Hatay BB ve Mersin BŞB'nin elendiği kupada yoluna devam eden tek temsilcimiz olan F.Bahçe, İspanya'dan Perfumerias Avenida takımıyla eşleşti. Maçlar 7 ve 10 Mart'ta oynanacak. Eşitlik olması durumunda son karşılaşma 15 Mart'ta yapılacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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