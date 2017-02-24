Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Advocaat antrenmandan önce saha ortasında oyuncularla bir toplantı yapıp, moral verdi. Hollandalı hocanın, "Futbol böyle bir şey. Maçın başında penaltımız verilmedi, sahada istediklerimizi yapamadık ve elendik. Hayat devam ediyor, önümüze bakacağız" dediği öğrenildi.