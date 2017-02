En fazla katkı Fenerbahçe'den

Avrupa kupalarından elenerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, 2012-2013'ten itibaren 5 sezonluk süreçte, ülke puanı kazandırma açısından en iyi Türk takımı olmayı başardı.

Bu periyotta, cezalı olduğu için 2014-2015 sezonunda Avrupa kupalarına gidemeyen Fenerbahçe, 2013-2014'te de Şampiyonlar Ligi play-off maçında elenip yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecekken aldığı ceza sebebiyle yurt dışı macerasını noktalamak zorunda kaldı. Buna rağmen Avrupa kupalarında ülke puanına ciddi bir katkı yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 sezonda birer kez yarı final, son 16 ve son 32 turu oynadı.

Söz konusu son 5 sezonda 48 Avrupa kupası maçına çıkan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. UEFA'nın sistemine göre 53 puan elde eden Fenerbahçe, ülkeye ise 10,6 puan katkı sağladı.

- Fenerbahçe'yi Galatasaray takip etti

Fenerbahçe'yi bu sezon cezası sebebiyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray takip etti.

Sarı-kırmızılı takım geride kalan 5 sezonun 4'ünde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti. Bu kulvarda birer kez çeyrek final ve ikinci tur oynayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray, 28'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 maç oynadığı Avrupa kupalarında sekizer galibiyet ve beraberlik ile 16 yenilgi yaşadı. Bu performansla 51 puan toplayan sarı-kırmızılıların ülke puanına katkısı 10,2 oldu.

- Bu sezonun en iyisi Beşiktaş

Son 5 sezonun ikisinde cezası sebebiyle Avrupa'da yer almayan Beşiktaş ise bu sezonki performansıyla ülke puanına ciddi katkı sağlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, topladığı 14 puanla bu sezon ülke puanına en fazla katkıda bulunan ekip olmayı başardı.

Beşiktaş, son 5 sezondaki puanını 35,5'e yükseltirken, bunun ülke puanına yansıması 7,1 puan oldu.

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş, puanını artırma şansını da elinde bulunduruyor.

- Osmanlıspor'dan önemli katkı

Tarihinde ilk kez Avrupa'da sahne alan Osmanlıspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla ülke puanına önemli katkı yaptı.

Toplam 14 maçla bu sezon şu ana kadar en çok Avrupa müsabakasına çıkan Türk takımı olan Osmanlıspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son 32 turunda elenmekten kurtulamadı. Mor-sarılılar, topladığı 13,5 puanla Türkiye'ye 2,7 puanlık destek verdi.

- Trabzonspor'dan 5,5 puan

Trabzonspor son 5 sezonda Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla Türkiye'ye 5,5 puan kazandırdı.

Bu sezon Avrupa'da yer almamasına rağmen geride kalan 4 sezonda toplam 27,5 puan elde eden bordo-mavililerin, ülke puanına katkısı 5,5 oldu.

- Diğer takımlar

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Osmanlıspor'un dışında son 5 sezonda Avrupa kupalarında yer alan 5 Türk takımı, ülke puanına toplam 9,5 puan katkı yaptı.

Avrupa kupalarında 2012-2013 sezonundan itibaren Bursaspor 3,5, Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor ikişer, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor ise birer puan aldı. Bu 5 takımın ülke puanına ortalama katkısı ise 1,9'da kaldı.

- En fazla Fenerbahçe maç yaptı

Son 5 sezonda Avrupa kupalarında en fazla maça Fenerbahçe çıktı.

Toplam 48 maça çıkan Fenerbahçe'yi 32 karşılaşmayla Galatasaray takip etti. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş ise son 5 sezonda şimdiye dek 30 kez Avrupa sınavı verdi.

- 5 yıl, 10 takım, 38 puan

Son 5 sezonda Türk takımları ülkeye toplam 38 puan kazandırdı.

Türkiye'yi 2012-2013 sezonundan itibaren Avrupa'da 10 farklı takım temsil etti. Bu 10 takımın ortalama puan katkısı ise 38 oldu.

- Türk takımlarının ülke puanına katkısı

Son 5 sezonda Avrupa kupalarında yer alan Türk takımlarının ülke puanına katkısı şöyle:

TAKIMLAR ÖN ELEME PLAY-OFF GRUP AŞAMASI ve SONRASI TOPLAM MAÇ SAYISI EK PUAN TOPLAM PUAN G B M G B M FENERBAHÇE 7 4 5 16 10 6 48 2 53 GALATASARAY 8 8 16 32 27 51 BEŞİKTAŞ 3 1 2 9 10 5 30 4 35,5 TRABZONSPOR 8 5 1 7 3 6 30 27,5 OSMANLISPOR 5 1 3 2 3 14 13,5 BURSASPOR 2 3 3 8 3,5 ESKİŞEHİRSPOR 1 2 1 4 2 K.KARABÜKSPOR 1 2 1 4 2 A.KONYASPOR 1 5 6 1 M.BAŞAKŞEHİR 2 4 6 1

- Ülke puanı hesaplaması

UEFA'nın ülke puanı hesaplaması, kupalara katılan takımların sezon boyunca topladığı puanların, o ülkeden Avrupa kupalarına katılan ekiplerin sayısına bölünmesiyle yapılıyor.

Türkiye'den, son 5 sezonun her birinde Avrupa kupalarına beşer takım katıldı. Bu yüzden Türk takımlarının ülke puanına katkısının belirlenmesi için alınan puanlar 5'e bölünüyor.

Puanlama kıstası ise alınan galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra belirli aşamalardan sonra kazanılan ek puanları kapsıyor.

Bu çerçevede bir takım, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi gerekse Avrupa Ligi ön eleme turlarında alacağı her galibiyet için 1, her beraberlik için de 0,5 puan kazanıyor. Her iki ligde grup aşamasından itibaren ise galibiyet puanı 2'ye, beraberlik puanı ise 1'e yükseliyor.

Bunların yanı sıra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takımlar 4, gruptan çıkmayı başaran ekipler 5 ek puanı hanesine yazdırıyor. Ayrıca çeyrek final, yarı final ve finale çıkan her takım birer ek puan daha elde ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise ek puanlar çeyrek finalden itibaren devreye giriyor. Grup maçlarında ek puan alamayan takımlar, çeyrek final, yarı final ve finale yükseldiğinde birer ek puanın sahibi oluyor.

(Not: Ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı, ülke puanı verilerine göre yapılır ve son 5 yıl baz alınır. Bu nedenle haberdeki değerlendirme son 5 yılla sınırlandırılmıştır.)