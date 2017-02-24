 Emenike’den hayır yok – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Emenike’den hayır yok

    Emenike’den hayır yok
    Krasnodar maçının kadrosunda yer almayan 'nin arka adalesindeki ağrıların devam ettiği bildirildi. Nijeryalı golcü büyük olasılıkla Gaziantep deplasmanına da götürülmeyecek. Affedilen oyuncu yine umutları boşa çıkarmış oldu.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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