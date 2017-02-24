 Blanc takipte iddiası – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Blanc takipte iddiası

    Blanc takipte iddiası
    'ın eski yardımcısı Alain Boghossian'ın da Krasnodar maçını izlediği iddia edildi. Boghossian'ın Blanc'a sarı-lacivertli takımla ilgili bir rapor hazırladığı belirtiliyor. Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın adı bir süredir ile anılıyordu.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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