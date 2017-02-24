 ''Ben böyle bir kulüp görmedim'' – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ''Ben böyle bir kulüp görmedim''

    ''Ben böyle bir kulüp görmedim''

    , F.Bahçe'de her işine karışıldığını iddia etti. "Herkes, her şeye müdahil oluyor. Oyuna, kadroya, antrenmana bile... Kadro dışı bırakıyorum, sonra tekrar geri geliyorlar. Hayatımda böyle bir kulüp görmedim"

    Süper Lig'de Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa'ya veda eden Dick Advocaat için artık günlerin sayılı olduğu konuşuluyor. Yönetim içinde kredisini bitiren Hollandalı hoca ise yakın çevresine işine karışılmasından dert yandı. Tecrübeli teknik direktörün, "Ben hayatımda böyle bir kulüp görmedim. Herkes her şeye müdahil olunuyor. Oyuna, kadroya, antrenmana bile... Kadro dışı bırakıyorum bazı futbolcuları sonra tekrar geliyorlar. Her şeye karışılan bir yapı var burada" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Advocaat'ın şikayet ettiği bu duruma rağmen istifa etmeyi ise düşünmediği bildirildi. Krasnodar maçının ardından, "Suçlu olarak hoca görülüyorsa karar alması gereken yönetimdir" diyerek topu yönetime adan deneyimli çalıştırıcının hakkında alınacak karara uyacağı ifade edildi.

    SADECE KALAN MAAŞI ÖDENECEK
    ile sezon başında 1 yıllık mukavele yapan Advocaat'ın kontratında tazminat maddesi olmadığı biliniyor. Hollandalı hocanın 1.8 milyon euro ücreti aylık taksitlerle ödeniyor. Yönetim eğer Advocaat'ı göndermeye karar verirse kalan taksitlerini ödeyip, sözleşmeyi feshedebilecek.

    Emre BOL
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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