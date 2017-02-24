Başarımız sürpriz değil
Krasnodar'ın Türk Onursal Başkan Yardımcısı Bahattin Demirbilek, F.Bahçe'yi eleyip Son 16'ya kalmalarının sürpriz olmadığını söyledi.
Demirbilek, "Takımın arkasında çok ciddi bir planlama var. Bu kulübün sahibi çok özel bir insan, gençliğinde futbol oynamış bu sporu çok seviyor. Kulübün 10- 20-30 yıllık planları var. 22 Şubat'ta 9. yılını kutladı bu kulüp. Gelinen noktayı görüyorsunuz. Son 3 senede Avrupa Ligi'nde oynadı. Bu sene Son 16'ya kaldık. Krasnodar ismini yakın zamanda Avrupa daha çok duyacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'HİÇ ZORLANMADIK!'
Krasnodar'ın Rus kalecisi Kritsyuk, ülke basınına F.Bahçe karşısında zorlanmadığını söyledi. Kritsyuk, "Erkenden bir gol bulduk ve bizim çok işimize geldi. Tehlikeli bir ataklarının olmadığını söyleyebilirim. Sadece uzun toplarla atak yapmaya çalıştılar" yorumunu yaptı.
'HİÇ ZORLANMADIK!'
Krasnodar'ın Rus kalecisi Kritsyuk, ülke basınına F.Bahçe karşısında zorlanmadığını söyledi. Kritsyuk, "Erkenden bir gol bulduk ve bizim çok işimize geldi. Tehlikeli bir ataklarının olmadığını söyleyebilirim. Sadece uzun toplarla atak yapmaya çalıştılar" yorumunu yaptı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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