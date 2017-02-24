 Başarımız sürpriz değil – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Başarımız sürpriz değil

    Başarımız sürpriz değil

    'ın Türk Onursal Başkan Yardımcısı , F.Bahçe'yi eleyip Son 16'ya kalmalarının sürpriz olmadığını söyledi.

    Demirbilek, "Takımın arkasında çok ciddi bir planlama var. Bu kulübün sahibi çok özel bir insan, gençliğinde futbol oynamış bu sporu çok seviyor. Kulübün 10- 20-30 yıllık planları var. 22 Şubat'ta 9. yılını kutladı bu kulüp. Gelinen noktayı görüyorsunuz. Son 3 senede Avrupa Ligi'nde oynadı. Bu sene Son 16'ya kaldık. Krasnodar ismini yakın zamanda Avrupa daha çok duyacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'HİÇ ZORLANMADIK!'
    'ın Rus kalecisi Kritsyuk, ülke basınına F.Bahçe karşısında zorlanmadığını söyledi. Kritsyuk, "Erkenden bir gol bulduk ve bizim çok işimize geldi. Tehlikeli bir ataklarının olmadığını söyleyebilirim. Sadece uzun toplarla atak yapmaya çalıştılar" yorumunu yaptı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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