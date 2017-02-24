 ''Advocaat’ın son işi'' – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ''’ın son işi''

    ''Advocaat’ın son işi''
    Rus basını, 'ın 1-1 beraberlik ile tur atlamasına geniş yer verdi. Sport Express, "'ın son işi" başlığını kullanırken, R-Sports, "Krasnodar için UEFA'ya yolculuk devam ediyor", live.ru ise "Krasnodar'ı Türkler tebrik etti, yıldönümünde pet şişeler yağdırdı" diye yazdı. Teknik direktör Igor Shalimov'un "Gelecek turda Manchester United'i isteriz" sözlerine de yer verildi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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