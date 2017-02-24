2017 F.Bahçe’ye yaramadı
F.Bahçe, 2017'in ilk üç ayında büyük bir hüsran yaşadı.
Sarı-lacivertliler 2017 yılında oynadığı 10 karşılaşmadan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü, UEFA Avrupa Ligi'ne de Krasnodar'a elenerek Son 32 turunda veda etti. Kanarya ligde bu sezon en ağır yenilgisini ise 29 Ocak'ta Kayserispor deplasmanında 4-1'lik sonuçla aldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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