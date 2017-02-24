 2017 F.Bahçe’ye yaramadı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    2017 F.Bahçe’ye yaramadı

    2017 F.Bahçe’ye yaramadı

    F.Bahçe, 2017'in ilk üç ayında büyük bir hüsran yaşadı.

    Sarı-lacivertliler 2017 yılında oynadığı 10 karşılaşmadan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü, UEFA Avrupa Ligi'ne de Krasnodar'a elenerek Son 32 turunda veda etti. Kanarya ligde bu sezon en ağır yenilgisini ise 29 Ocak'ta Kayserispor deplasmanında 4-1'lik sonuçla aldı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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