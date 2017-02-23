Yerliler golü unuttu
Krasnodar karşısında Skrtel'ın golü ile sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe'de bu sezon Avrupa maçlarında yerli oyuncular golü unuttu.
Sarı-lacivetli takım, Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda toplam 17 gol atarken, bu gollerin tamamı yabancı ayaklardan geldi. Takımın Avrupa kupalarında en fazla skora katkı yapan ismi ise 4 gol, 1 asistle Emenike oldu. Emenike de dün kadroda yoktu. Kanarya'nın yerli ayakları Avrupa arenasında kendini hiç gösteremedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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