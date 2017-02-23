 Yerliler golü unuttu – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Yerliler golü unuttu

    Yerliler golü unuttu

    Krasnodar karşısında Skrtel'ın golü ile sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe'de bu sezon Avrupa maçlarında yerli oyuncular golü unuttu.

    Sarı-lacivetli takım, Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda toplam 17 gol atarken, bu gollerin tamamı yabancı ayaklardan geldi. Takımın Avrupa kupalarında en fazla skora katkı yapan ismi ise 4 gol, 1 asistle Emenike oldu. de dün kadroda yoktu. Kanarya'nın yerli ayakları Avrupa arenasında kendini hiç gösteremedi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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