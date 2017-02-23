Volkan, Persie’yi geçti
F.Bahçe'de dün ilginç istatistikler ortaya çıktı.
Gol aradığı karşılaşmada gol ayaklarını topla buluşturmakta zorlanan F.Bahçe'de 71'de oyundan çıkan kaleci Volkan Demirel, 90 dakika sahada kalan Van Persie'den daha fazla topla buluştu.
Sakatlanarak kenara gelen Volkan 32 kez topla buluşurken, Persie 30 kez topa dokunabildi ve 3 şut atıp, 1'inde isabet sağladı.
Sakatlanarak kenara gelen Volkan 32 kez topla buluşurken, Persie 30 kez topa dokunabildi ve 3 şut atıp, 1'inde isabet sağladı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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