 Volkan, Persie’yi geçti – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Volkan, Persie’yi geçti

    Volkan, Persie’yi geçti

    F.Bahçe'de dün ilginç istatistikler ortaya çıktı.

    Gol aradığı karşılaşmada gol ayaklarını topla buluşturmakta zorlanan F.Bahçe'de 71'de oyundan çıkan kaleci , 90 dakika sahada kalan 'den daha fazla topla buluştu.

    Sakatlanarak kenara gelen Volkan 32 kez topla buluşurken, Persie 30 kez topa dokunabildi ve 3 şut atıp, 1'inde isabet sağladı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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