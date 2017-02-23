Sorumlu bizleriz
F.Bahçe'nin gol umudu Sow, etkisiz bir oyun ortaya koyarken, 71'de yerini Fernandao'ya bıraktı. Senegalli golcü maç sonrası ise özür dilerken, "Oyuncu grubu olarak daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Sorumlu bizleriz. Suçu başkasında aramamalıyız. Maksimumu vermeliyiz. İkinci yarıdan itibaren bunu yapamadık ve çok puan kaybettik. Sezonun geri kalan kısmı çok zor olacak ama bu şekilde bırakmamalıyız" diye konuştu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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