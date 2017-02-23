F.Bahçe'nin gol umudu Sow, etkisiz bir oyun ortaya koyarken, 71'de yerini Fernandao'ya bıraktı. Senegalli golcü maç sonrası ise özür dilerken, "Oyuncu grubu olarak daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Sorumlu bizleriz. Suçu başkasında aramamalıyız. Maksimumu vermeliyiz. İkinci yarıdan itibaren bunu yapamadık ve çok puan kaybettik. Sezonun geri kalan kısmı çok zor olacak ama bu şekilde bırakmamalıyız" diye konuştu.