Skrtel yaktı

Maça çok iyi başlayan sarı-lacivertliler, beklenmedik bir hatayla yıkıldı. Skrtel, defanstan çıkarken pas hatasıyla topu rakibe kaptırdı. İyi hareketlenen Smolov da turu getiren golü attı.

Kadıköy'de lig maçlarına oranla daha dolu tribünlerin coşkulu desteğiyle maça iyi bir giriş yapan F.Bahçe, beklenmedik sürpriz bir hatayla adeta yıkıldı. Savunmada normal oyun kurarken pas hatası yapan Martin Skrtel, topu ağlarımızda görmemize neden oldu. Slovak stoper yanlışlıkla pası önündeki rakibine verince iyi hareketlenen Smolov, Volkan'la karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Daha 7. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler gelen erken golle büyük bir yıkım yaşadı.



TRİBÜNLER ISLIKLADI

Krasnodar eşleşmesinde F.Bahçe'yi erken yediği goller adeta Avrupa'dan etti. İlk karşılaşmada da Rusya'da henüz 4. dakikada Claesson'un golüne engel olamayan temsilcimiz, Kadıköy'de de aynı sorunla baş başa kaldı ve sonucunda Avrupa defterini yine erken kapattı. Golde büyük hatası olan 32 yaşındaki Slovak futbolcu, maçın son 25 dakikasında topu ayağına her aldığında tribünler tarafından ıslıklandı.



GOL ATTI AMA AFFETTİREMEDİ

Skrtel, ilk yarının sonlarına doğru Souza'nın direkten dönen topunu ağlarla buluşturup beraberlik golünü atmasına rağmen yenilen goldeki hatası F.Bahçe'ye pahalıya patladı. F.Bahçe, Slovak stoperin hatasıyla Avrupa'ya veda etti.