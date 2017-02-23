İsmail Köybaşı isyan etti!
Fenerbahçe - Krasnodar maçının Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski yanlış oyuncuya kart gösterdi, sarı-lacivertli taraftarlar kural hatası yapıldığını iddia etti.
Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Köybaşı, faulü kendisinin değil Robin van Persie'nin yaptığını söylese de kart görmekten kurtulamadı. Krasnodar karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti.
Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.
(İHA)
Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.
(İHA)
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Van Persie'yi Beşiktaş maçından biliyoruz"
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efe FAN PÖRSÜ Türkiye Kupasında, haksız turu geçmenin acısını doyasıya yaşayın bakalım: ))
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efe ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ...
- Taraftarlar faturayı yönetime kesti
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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