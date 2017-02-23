 İsmail Köybaşı isyan etti! – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    isyan etti!

    İsmail Köybaşı isyan etti!

    Fenerbahçe - maçının Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski yanlış oyuncuya kart gösterdi, sarı-lacivertli taraftarlar kural hatası yapıldığını iddia etti.

    maçının 21. dakikasında sarı kart gören uzun süre hakeme itiraz etti. Köybaşı, faulü kendisinin değil 'nin yaptığını söylese de kart görmekten kurtulamadı. Krasnodar karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti.

    Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.

    (İHA)
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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