'İkincilik başarıdır'
Fenerbahçe'nin hocası Advocaat'tan şaşırtan sözler: Hakem 5. dakikada Skrtel’e yapılan penaltımızı vermedi. Bu takım ligi ikinci bitirir ve Türkiye Kupası’nı alırsa başarılı demektir. Sadece ben değil hepimiz suçluyuz.
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Krasnodar maçı sonrası hakeme yüklendi. Hakemin 5. dakikada penaltıyı vermediğini vurgulayan Dick Advocaat, "Skrtel'e yapılan ceza alanı içinde bir faul vardı. Verse maç 1-0 olacaktı, bambaşka bir hal alacaktı. İlk yarıda son 10 dakika iyiydik, harika değildik" dedi. Krasnodar'ın turu hak ettiğini kaydeden deneyimli antrenör, "2 maça genel olarak bakarsak Krasnodar daha iyiydi, turu geçmeyi hak eden taraftı. Son 25 dakika riskleri aldık, adam adama geçtik, ancak golü bulamadık" diye konuştu.
İŞLERİNİ YAPAMADI
Bazı oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyleyen Hollandalı hoca, "Gerçekçi olmamız lazım. Avrupa'da şu ana kadar çok iyi iş çıkardık. Bazı oyuncularımız, yapması gereken katkıyı yapmadı bu akşam. Sow'un 2 pozisyonu vardı, atamadık" diye konuştu.
4 GOLCÜ, 4 KANAT VAR
İstifa edip etmeme ya da takımla ilgili bir karar alma noktasında düşünceleri sorulan Advocaat, "F.Bahçe başka bir sistemle oynayabilir mi? Oynayabilir.. F.Bahçe her şeyi yapabilir... Bunun için her gün düşünüyorum.. Kadromuzda 4 tane golcü, 4 kanat oyuncusu var. Onların verdikleri bize yetmiyor. Smolov iyi bir oyuncu ama bir süper star değil.. Süper star olsaydı Krasnodar'da veya Fenerbahçe'de oynamazdı... Bu takım ligi ikinci bitirir ve Türkiye Kupası'nı alırsa başarılı olmuştur. Sadece ben değil hepimiz suçluşuz" dedi.
İŞLERİNİ YAPAMADI
Bazı oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyleyen Hollandalı hoca, "Gerçekçi olmamız lazım. Avrupa'da şu ana kadar çok iyi iş çıkardık. Bazı oyuncularımız, yapması gereken katkıyı yapmadı bu akşam. Sow'un 2 pozisyonu vardı, atamadık" diye konuştu.
4 GOLCÜ, 4 KANAT VAR
İstifa edip etmeme ya da takımla ilgili bir karar alma noktasında düşünceleri sorulan Advocaat, "F.Bahçe başka bir sistemle oynayabilir mi? Oynayabilir.. F.Bahçe her şeyi yapabilir... Bunun için her gün düşünüyorum.. Kadromuzda 4 tane golcü, 4 kanat oyuncusu var. Onların verdikleri bize yetmiyor. Smolov iyi bir oyuncu ama bir süper star değil.. Süper star olsaydı Krasnodar'da veya Fenerbahçe'de oynamazdı... Bu takım ligi ikinci bitirir ve Türkiye Kupası'nı alırsa başarılı olmuştur. Sadece ben değil hepimiz suçluşuz" dedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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