 ''Hedef iki kupa almak'' – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Hedef iki kupa almak''

    ''Hedef iki kupa almak''
    Volkan'ın sakatlığı sonrası 71. dakikada kaleye geçen , Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını ancak iki kulvarda yola devam ettiklerini söyledi. Brezilyalı file bekçisi, "Kesinlikle beklentimiz galibiyetti. Şu anda iki kulvarda devam ediyoruz. İkisinde de şampiyonluk hedefliyoruz" diye konuştu.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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