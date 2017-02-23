''Hedef iki kupa almak''
Volkan'ın sakatlığı sonrası 71. dakikada kaleye geçen Fabiano, Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını ancak iki kulvarda yola devam ettiklerini söyledi. Brezilyalı file bekçisi, "Kesinlikle beklentimiz galibiyetti. Şu anda iki kulvarda devam ediyoruz. İkisinde de şampiyonluk hedefliyoruz" diye konuştu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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