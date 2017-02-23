Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Krasnodar karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladılar.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 21
Yorum
İ.ETEM GÜZEY TÜRKİYEDE FUTBOLU FUTBOL GİBİ OYNAYAN TAKIM YOK Kİ BEŞİKTAŞ FARKLI OLSUN HİÇ SANMIYORUM GALATASARAYLIYIM AMMA GS NİN AVRUPA KUPASINI ALDIK
- Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme
Toplam 17
Yorum
wolverine82 cevap wolverine82 helal kardeşim. Bende bugün bir Fenerli olarak Beşiktaş ve Osmanlı sporu tüm kalbimle destekleyeceğim.
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 21
Yorum
Adalet Ülkede futbol oynayabilen 1 takım varsa oda Beşiktaşdır. Haliniz içler acısı. Hakemlerin adil olduğu maçlarda Beşiktaş fark yaratır...
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