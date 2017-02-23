 Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Krasnodar karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladılar.

    Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
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