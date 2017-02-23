''Fener’den teklif aldım''
Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhiy Sydorchuk, devre arasında Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. Ukrayna basınına konuşan Sydorchuk, "Ayrıntılı bir görüşmemiz oldu. Bir ayağım oradaydı ama ayrılmak istemedim. Takımda kalmayı tercih ettim. Sonuçta ileride neler olacağını bilmiyorum " ifadelerini kullandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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