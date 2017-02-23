 ''Fener’den teklif aldım'' – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Fener’den teklif aldım''

    ''Fener’den teklif aldım''
    'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , devre arasında 'den teklif aldığını söyledi. Ukrayna basınına konuşan Sydorchuk, "Ayrıntılı bir görüşmemiz oldu. Bir ayağım oradaydı ama ayrılmak istemedim. Takımda kalmayı tercih ettim. Sonuçta ileride neler olacağını bilmiyorum " ifadelerini kullandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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