Fenerbahçe'ye kötü haber
Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la oynanan rövanş maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in çekilen MR sonucu 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Krasnodar karşılaşmasının 2. yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'in MR'ı çekildi.
Çekilen MR'da Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık (grade 3) tespit edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Çekilen MR'da Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık (grade 3) tespit edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
bjkli manu ve feyenoordu yenen takim nasil birden cöker bu iste bir is var
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Toplam 17
Yorum
KaRTaL bakın burdan söylüyorum.lig bitmesin devam etsin operasyonu bu.farketmez yenilsek bile yine şampiyonuz ama bize bu maçı kazandırmayacaklar!!
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Toplam 12
Yorum
bjkli bruma bize gelsin adam edip 20 milyona göndeririz
Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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