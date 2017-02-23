 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la oynanan rövanş maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in çekilen MR sonucu 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Krasnodar karşılaşmasının 2. yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'in MR'ı çekildi.

    Çekilen MR'da Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık (grade 3) tespit edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:48
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