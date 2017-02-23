Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bugünkü rakibi Olympiakos... THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz F.Bahçe 14 galibiyetle 4'lükte yer alırken, 16 galibiyeti bulunan Olympiakos 3. sırada bulunuyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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