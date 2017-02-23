 Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ’nin rakibi

    Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos
    Erkek Basketbol Takımı'nın bugünkü rakibi ... THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz F.Bahçe 14 galibiyetle 4'lükte yer alırken, 16 galibiyeti bulunan Olympiakos 3. sırada bulunuyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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