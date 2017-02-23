Fener son nefeste

Bu sonuçla Fenerbahçe 23. maçında 15. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisinin ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Olympiakos 16 galibiyette kaldı ve 7. yenilgisini yaşadı.



İlk maçı Yunanistan'da 71-62 kaybeden Fenerbahçe, ikili averajı ise rakibine kaptırdı. İki takım arasında sezon sonu puan eşitliği durumunda Olympiakos, Fenerbahçe'nin üstünde normal sezonu tamamlayacak.

Karşılaşmaya Olympiakos savunmada ve hücumda çok iyi başladı. Yunan temsilcisi ilk 2 dakikada Printezis ve Green'le 7-0'lık seri yakaladı. Hücumda çok yüksek isabet yüzdesiyle mücadele eden Olympiakos'a Datome'nin etkili oyunuyla cevap veren Fenerbahçe, 7. dakikada skora dengeyi (18-18) getirdi. İlk çeyrek 22-22'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında Bogdanovic'in sayılarıyla ilk kez öne geçen (25-22) Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 34-28. Karşılıklı basketlerin yaşandığı çeyrekte Fenerbahçe soyunma odasına 40-34'lük üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Olympiakos, 3 sayı çizgisinin gerisine bulduğu basketlerle 24. dakikada maça eşitliği getirdi: 42-42. Yaptığı sert savunmayla Fenerbahçe'yi potadan uzak tutan Yunan temsilcisi, çeyreğin son dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 46-56. Olympiakos final periyoduna 56-47 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Çeyreğin başında farkı 11 sayıya (47-58) çıkaran Yunan ekibi karşısında Fenerbahçe, taraftar desteğini de arkasına alarak tempoyu yükseltti. Olympiakos'a sadece 4 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 58-60. Maçın 32. dakikasında 60-50 geride olan Fenerbahçe, yakaladığı 15-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala 5 sayılık üstünlük kurdu: 65-60. Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak, sahadan 67-64 galip ayrıldı.



REKORUNU EGALE ETTİ

Karşılaşmada attığı 27 sayının yanı sıra 3 ribaund ve 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, kariyer rekorunu da egale etti. Sırp yıldıçz, Partizan formasıyla çıktığı yine bir THY Avrupa Ligi maçında, CSKA Moskova potasına (17 Ocak 2014) 27 sayı bırakmıştı.





Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)



Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 27, Datome 17, Antic, Vesely 5, Nunnaly, Udoh 6, Sloukas, Kalinic 4, Bennett



Olympiakos: Green 17, Mantzaris 6, Papanikolau 13, Printezis 10, Birch 5, Papapetrou 2, Waters 4, Agravanis 1, Milutinov 2, Lojeski 4



1. Periyot: 22-22



Devre: 40-34



3. Periyot: 47-56