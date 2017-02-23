"Bir tepki var ama anlamadım..."
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşan Krasnodar'ın 1-1 beraberlik ile Fenerbahçe'yi saf dışı bırakması Rus basınında geniş yer buldu.
Öte yandan yazılı basındaki yorumlarda sport express : "Advocaat'ın son işi" başlığını attı.
Komsomolskaya Pravda ise ; "Krasnodar UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da düzenlenen maç 1:1 sona erdi. Krasnodar 7. dakikada Fedor Smolov'un golüyle öne geçti. 41. dakikada Fenerbahçe gol atmayı başardı, fakat Avrupa'ya veda etti" şeklinde özet geçerek maçı aktardı.
Championat.RU ise Krasnodar Teknik Direktörü Şalimov'un maç sonundaki "Manchester United bize gelirse taraftarlar mutlu olacak" ifadesine yer verdi.
R-Sports da maça geniş yer verirken; "Krasnodar için UEFA'ya yolculuk devam ediyor" başlığını attı.
live.ru ise "Krasnodar'ı Türkler tebrik etti, yıldönümünde pet şişeler yağdırdı" yaklaşımıyla, Fenerbahçeli taraftarlardan bazılarının sahaya plastik şişe yağdırarak, Krasnodar'ın 9. kuruluş yıldönümünü kutladığı esprisini yaptı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 23
Yorum
KEMAL BELGİN ''HERKES HIZ YAPTI RADARA BİZ YAKALANDIK DİYEN '' AYKUT KOCAMAN NE YÜZLE FENERE GELECEK..
- Yeter artık istifa
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Bilmek ve bildigini kanıtlamak ayrı ayrı şeylerdir ! Neticede,, para ve yetkinin kullanımı konusunda tüm klüplere çıkacak dersler vardır !
- ''Hedef iki kupa almak''
Toplam 7
Yorum
Aslan HE HE SAMPIYONLUK MÜCADELESIMI VERIYORSUNU BAKALIM HANGIMIZ 3. OLACAK SIZMI BIZMI
"Bir tepki var ama anlamadım..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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