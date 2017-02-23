Advocaat’a saat tepkisi
F.Bahçe'de grup aşamasında Avrupa kadrosuna alınmayan fakat tur maçlarında listeye dahil edilen Fernandao, Krasnodar maçına kulübede başladı.
Brezilyalı golcü, F.Bahçe'nin pozisyon üretmekte sıkıntı çektiği bölümlerde Advocaat'a kendisini oyuna almadığı için isyan etti. 29 yaşındaki futbolcu 65'te Advocaat'a saati göstererek bu tepkisini gösterdi. Hollandalı çalıştırıcı da 71'de Sow'un yerine Fernandao'yu oyuna alırken, Sambacı oyunda kaldığı süre içerisinde çok fazla etkili olamadı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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