Taraftara uyarı var

UEFA, F.Bahçe-Krosnadar maçını 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldı. Bunu üzerine sarı-lacivertli kulüp, güvenlik tedbirleriyle ilgili taraftarlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, merdiven boşluklarına oturulmaması, sahaya yabancı madde atılmaması, yanıcı tür maddelerin kullanılmaması, siyasi slogan atılmaması istendi.