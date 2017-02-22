 Taraftara uyarı var – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Taraftara uyarı var

    Taraftara uyarı var
    UEFA, F.Bahçe-Krosnadar maçını 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldı. Bunu üzerine sarı-lacivertli kulüp, güvenlik tedbirleriyle ilgili taraftarlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, merdiven boşluklarına oturulmaması, sahaya yabancı madde atılmaması, yanıcı tür maddelerin kullanılmaması, siyasi slogan atılmaması istendi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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